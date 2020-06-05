نقيب المحامين: الروبي يتولى رئاسة لجنة مكافحة كورونا حال غيابي

قرر نقيب المحامين رجائي عطية، أن ينوب عنه عبد الحفيظ الروبي عضو مجلس النقابة، ليتولى رئاسة لجنة مكافحة وباء كورونا في حالة غيابه.

وقال نقيب المحامين في منشور له: " لتنظيم العمل في لجنة كورونا يتولى عبدالحفيظ الروبي مقرر اللجنة – رئاستها بالنيابة عن النقيب في حالة غيابه".

وكان قد أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 ونظرا لظروف الوباء الحالية وما تستلزمه قرر تشكيل لجنة لمتابعة الأثار الناجمة عن تفشى وباء فيروس كورونا المستجد .

وتضم اللجنة، كلا من عبد الحفيظ الروبى عضو مجلس النقابة وإبراهيم عبد العزيز سعودى المحامى الذى تفضل بالتطوع للمشاركة ومحمد الكسار عضو مجلس النقابة و محمد فزاع عضو مجلس النقابة و ياسر شعراوى المحامى و فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة و شعبان الجمال المحامي، مشيرا إلى أن التشكيل مفتوح لمن يريد المساهمة متطوعاً فى هذه المهمة الجليلة وأنه سوف يخصص للجنة خط تليفونى مستقل من خطوط النقابة العامة.

وأشار إلى أن مهمة اللجنة تكون متابعة الحالات المرضية من المحامين الذين يصابون بالفيروس ومساعدتهم فى الوصول للجهات الطبية المختصة ومستشفيات العزل وتوفير احتياجاتهم الطبية و مساعدة أسر المحامين الذين يتوفى عائلهم - لا قدر الله - من جراء الإصابة بالوباء وتيسير إجراءات المعاش لهم و متابعة توفير مستلزمات الوقاية للمحامين بالنقابات الفرعية والمحاكم و التواصل مع الجهات القائمة والمختصة داخل كافة المحاكم لتنظيم عملية التقاضى بعد عودة العمل بما يوفر الحماية والوقاية لكافة المحامين.