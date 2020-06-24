مدحت العدل: فتح دور السينما بنسبة 25% لن يغطي مرتبات العاملين

قال الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، إن الحكومة تسعى لإعادة افتتاح كافة الأماكن الخدمية بنسبة 100%، بينما تظل جائحة كورونا أحد الأسباب القوية المانعة لحدوث ذلك "الدولة بين نارين".

وأضاف "العدل" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن"، والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن فيروس كورونا سيستمر لحين التوصل للقاح أو عقار لمنع الإصابة به أو الشفاء منه، موضحا أنه يجب على صناع السينما الموافقة على الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا مثل فتح 25% من القدرة الاستيعابية لدور السينما.

وأقترح عرض السينما الصيفي وسينما السيارات في دور العرض وذلك لتقليل نسب الخسائر التي تعرضت لها تلك الدور، مشيرا إلى أن إعادة فتح 25% من دور السينما لا تغطي التشغيل ومرتبات العاملين.