"صناعة السينما": من الصعب تطبيق التباعد الاجتماعي في دور العرض

قال شريف مندور، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، إن دور السينما نشاط اجتماعي مرتبط بالخروج من المنزل وقائم على التجمعات وبالتالي من الصعب فيه تنفيذ قرار التباعد الاجتماعي، متسائلًا: "هل لو شخص دخل معاه زوجته أو خطيبته هخلي بينهم كراسي فاضية عشان التباعد الاجتماعي؟"، وذلك خلال تعليقه على قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح السينمات والمسارح بنسبة إشغال 25%.

وأكد مندور، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن هناك عادات اجتماعية تقليدية منتشرة بين أوساط الشعب المصري حول السينمات، فالكثيرين يرون السينمات خروجه ترفيهية وبالتالي يتناولون الفشار والكثير من الحلوى، "هياكل الفشار وهو لابس الكمامة إزاي يعني؟ وبعدين الفشار ده جزئ رئيسي من أرباح السينما"، متوقعًا أن المنتجين في مصر لن يغامروا بعرض أفلامهم في هذا التوقيت في ظل نسبة الإشغال الـ 25% التي حددتها الحكومة، ولو أقدم أحد على عرض أفلام في تلك الفترة سيزيله بعد فترة قصيرة.

وأضاف "مندور"، أن نسبة الإشغال التي حددتها الحكومة لن تُحقق ربح كافي لتغطية دور العرض لتكاليفها المهولة، والتي منها الكهرباء، حيث إن السينما تعامل معاملة الملاهي في فواتير الكهرباء وليس معاملة المصانع، فنسبة الـ 25% يّضر دور العرض أكثر من غلقها.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، أن السينمات تُحقق مكاسبها من حفلات الساعة السادسة والتاسعة ومنتصف الليل، والحفلة الأخيرة ستكون غير متواجدة بسبب القرارات الجديدة، مستنكرًا: " كان يجب على متخذي مثل هذه القرارات في الحكومة أن يرجعوا لأصحاب المهنة الذين لديهم خبرات عن آليات الصناعة".