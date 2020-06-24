بينهم طبيب.. شفاء 7 من كورونا بمستشفى قنا العام

أعلن مستشفى قنا العام للحجر الصحي، خروج 7 حالات جديدة بينهم طبيب حميات، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد.

ووزعت إدارة المستشفى ورودًا على المتعافين أثناء خروجهم، ابتهاجًا بتماثلهم للشفاء، وسط فرحة من المتعافين وأهاليهم بعودتهم مرة أخرى إلى حياتهم الطبيعية.

وقدم المتعافون الشكر لإدارة المستشفى العام وأطقمها الطبية، على رعايتهم واهتمامهم بتلبية مطالبهم خلال فترة العزل، حتى أتم الله عليهم نعمة الشفاء.

قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن عدد المتعافين بالمستشفى بلغ حتى الآن 58 حالة، وذلك منذ بداية تحويلها إلى حجر صحي فى مطلع الشهر الجاري، لافتًا إلى أن إدارة المستشفى بأطقهما الطبية وجميع العاملين بها، لديهم إصرار كبير على بذل المزيد من الجهد حتى يتماثل جميع المصابين للشفاء.