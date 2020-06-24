عاجل.. الجيزة تجهز المحاور البديلة لشارع الهرم خلال تنفيذ أعمال المترو

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير شوارع المطبعة والمحولات وخالد أمين ومتفرعاتها وتوسعة شارع ترسا وأعمال التطوير الجارية بمحوري المنصورية والمريوطية، ضمن خطة المحافظة نحو تطوير العديد من المحاور البديلة والرابطة مع شارع الأهرام؛ لاستخدامها في أثناء تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.

ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير والالتزام بخطوط التنظيم وعدم السماح بالتعدي عليه وتوحيد الأرصفة وأعمال الإنترلوك بشكل موحد، مشددا خلال تفقده شارع المطبعة بإزالة عقار متعدٍ على خط التنظيم في الشارع إضافه إلى تغيير موضع أحد الأكشاك لإعاقتها حركة المرور في تقاطع شارع المطبعة مع شارع الملك فيصل.

وأكد توفير رامبات أمام مداخل العقارات لخدمة السكان، إضافة إلى تغطية كابلات الكهرباء بمحيط غرف الكهرباء ومراعاة العرض الخاص بها؛ ليكون متناسق مع أعمال التطوير وعدم شغله لمساحات كبيرة من الطريق، حفاظا على سلامة المواطنين على ألا يقل عرض الرصيف بمختلف القطاعات عن متر.

وفي لفتة منه، أهدى محافظ الجيزة كمامة لأحد المواطنين وحثه على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة حفاظا على صحته والمحيطين به.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير شارع خالد أمين موجها مسؤولي الحي والقائمين على الأعمال بمتابعة أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك، والالتزام بمسافات موحدة بطول المناطق الجاري تطويرها، وإزالة أي حالات تعدٍ على الطريق لمنشآت أو محال وحظر وضع أوتاد حديدية أو أي وسائل لحجز أماكن لانتظار السيارات أمام العقارات، وإزالة كل أشكال التعديات على الطريق من عقارات وجراجات، والحفاظ على الأشجار الموجودة على جانبي الطريق مع تناسقها مع أعمال الرصف.

وأصدر المحافظ تعليمات بإيقاف حوافز القائمين على أعمال التطوير بأحد قطاعات الشارع نظرا لعدم الالتزام بالأعمال المتفق عليها، وأمهل مسؤولي الحي والشركة المنفذة أسبوعا لإصلاح الأخطاء وتحسين حالة الرصف، وتلبية لرغبة أهالي المنطقة.

وجه المحافظ ببحث إقامة مطبات في المناطق ذات الكثافة السكنية إذا اقتضت الحاجة، حفاظاً على سلامتهم، كما تفقد المحافظ أعمال التوسعة بشارع المحولات بعد الانتهاء من أعمال الإزالة؛ لتوفير المساحة المخصصة للرصف، وإلقاء الدهشوم، وتمهيد الطريق لبدء أعمال الرصف والتطوير، موجها بتحسين الصورة الجمالية للمباني المتواجدة بمحيط الأعمال وإقامة صور، ورصيف بعرض مناسب ودهان واجهات المباني المواجهة لأعمال التطوير.

وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال الإزالة الخاصة بتوسعة شارع ترسا على أن يكون عرض الشارع على امتداد أعمال التطوير 40 مترا، وتقويم الأعمدة على الجزيرة الوسطى، وتشديد الرقابة على أعمال غسيل أو انتظار السيارات في الشارع وتوقيع الغرامات المالية المقررة على المخالفين.