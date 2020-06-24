4 طرق لتفادي أخطار الصعق الكهربائي.. تعرف عليها

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدد من الإرشادات للمستهلكين، لتجنب مخاطر التعرض للصعق الكهربائي.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية إرشادات تجنب مخاطر التعرض للصعق الكهربائي، وفقا لما أعلنه الجهاز استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

يتعرض الكثير من المواطنين إلى حوادث الصعق الكهربائي، ولا يعرف الكثير معلومات عن ما ينتج من الصعق وما طرق تفادي التعرض للصعق الكهربائي، ويعتمد ما ينتج من الصعق على مقاومة جسم الإنسان وقيمة الكهرباء المارة أثناء الصعق، والذي يتلخص في:

ـ حروق بالجسم وتأثر الخلايا الجلدية بدرجات.

ـ تجلطات ونزيف داخلي.

ـ فقدان كامل للوعي.

ـ توقف القلب بشكل سريع.

طرق تفادي التعرض للصعق الكهربائي

ـ الكشف على الأسلاك والوصلات الكهربائية دوريا، وصيانتها عند الضرورة.

ـ إبعاد المواد السائلة عنها.

ـ عدم العبث بالمقابس الكهربائية وحماية الأطفال منها.

ـ تفادي تمديد الأسلاك ووصلات الكهرباء أسفل المفروشات.

وكان أنشئ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وللجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة، وفي مطلع عام 2015 صدر القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء، الذي ينص على أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الاعتبارية.

وتنظم شؤون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة وتصدر بقرار من الوزير المختص، وأفرد القانون للجهاز العديد من الاختصاصات التي بدورها تعد هي الشمس التي يستنير بها قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.