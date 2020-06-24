البرلمان العربي: الاحتلال يخطط لواقع جديد عواقبه سيئة على سلام المنطقة

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات، الإجراءات أحادية الجانب التي أعلنت عنها حكومة قوة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية بهدف تغيير الوضع القائم على الأرض وفرض واقعٍ جديدٍ سيكون له عواقب وخيمة وتداعيات خطيرة على مستقبل السلام في المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم في افتتاح الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، التي عقدت عن بعد بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وشدد على أنّ السلام القائم على مبدأ حل الدولتين استنادا للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هو الحل الوحيد الذي يضمن إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكدا دعم البرلمان العربي لقرار فخامة الرئيس محمود عباس بقطع أشكال العلاقات مع قوة الاحتلال والتحلل من الاتفاقيات والالتزامات الموقعة معها.