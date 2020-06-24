غدا.. الإجراءات الوقائية المشددة تحكم امتحان اللغة الأجنبية الأولى

يؤدي غدًا، طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بإجمالي 667 ألفًا و315 طالبًا وطالبة داخل 56 ألفًا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

من جهته، شدد الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة على مديري الإدارات التعليمية، بضرورة تواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير بحد أقصى الساعة السابعة والنصف صباحًا، وارتداء جميع أدوات التعقيم، على أن يكون عضو لجنة الإدارة بلجنة السير هو المسؤول عن تنفيذ الإجراءات ومتابعة تواجد المكلفين بأعمال الامتحانات بغرفة العمليات بالإدارة التعليمية، وتكليف مدير الإدارة التعليمية بتوفير 10 من المعلمين أو الإداريين وذلك لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير ومتابعة تباعد الطلاب خارج اللجنة، بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة.

وأشار "حجازي"، إلى ضرورة تواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعد الطلاب في أثناء وبعد إتمام إجراءات التعقيم وذلك حتى الساعة التاسعة صباحًا وبعد انتهاء التعقيم يتمّ اصطحاب الطلاب إلى لجانهم بتواجد الملاحظين، وأيضا قيام كل من "المعاونين" بمتابعة الطلاب خلال التعقيم ببوابة التعقيم وقياس درجة حرارة الطالب واستلام الكمامة الطبية و"كيس جيل" للتعقيم وكذلك ماكينة تغليف الأحذية.

وأكّد استحداث مهمة "ضبط جودة إلكتروني" على أن يسمح لعضو من التطوير التكنولوجي (ليس لديه أقارب باللجنة حتى الدرجة الرابعة وكتابة إقرار موانع بذلك) بالتواجد من الساعة (7.30 صباحًا) حتى الساعة (9.30 صباحًا)، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأتمّ رئيس عام الامتحانات، بتكليف التوجيه المالي والإداري بمتابعة الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بأدوات التعقيم والمستلزمات الوقائية وإعداد تقرير يومي مفصل يرسل إلى غرفة عمليات الإدارة التعليمية والذي بدوره يرسل إلى غرفة عمليات المديرية ثم إلى غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة.