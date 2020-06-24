30 يونيو.. الإعلان الرسمي عن سيارة بنتلي الجديدة "Bentayga "

أعلنت شركة "بنتلي" المصنع البريطاني الرائد للسيارات الفاخرة، عن إزاحة الستار عن أيقونتها الجديدة "Bentayga" أمام العالم في 30 من شهر يونيو الجاري، في تمام الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت غرينيتش.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن إطلاق السيارة الجديدة سيكون ضمن استراتيجية "بنتلي" الجديدة للأعمال Beyond100، والتي تشكّل رحلة متميّزة ستصبح بموجبها الشركة رائدة عالمياً في قطاع التنقّل الفاخر المستدام.

ومن المقرر أن تصبح "Bentayga" السيارة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) الأسرع والأفخم والأكثر مرونة في العالم، وهي توفر تجربة قيادة "Bentley" حقيقية وتستعرض مستويات لا تُضاهى من الفخامة المجتمِعة مع الأداء السلس بدون مجهود وسهولة الاستعمال اليومي.

وأعلنت الشركة استمرار توفير خيارات متعدّدة من نمط تصميم المقاعد والمحرّكات، بما في ذلك الطراز الهجين القابل للوصل بمقبس كهربائي.

ومن المتوقَّع أن ترتكز سيارة "Bentayga" الجديدة على الشعبية التي كسبها طراز الجيل الأول الذي تم يدوياً صنع ما يزيد عن 20 ألف سيارة منه حتى الآن.

وأرسَت Bentayga المعايير ضمن فئة سيارات الـSUV الفاخرة في العام 2016، حيث قدّمت للعملاء تجربة القيادة الفاخرة عالية الأداء بأفضل حللها والتي لا تحدّها طبيعة التضاريس أو الظروف المناخية مهما تنوّعت.