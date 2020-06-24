بالإنفوجراف.. الاستخدام الأمثل للموارد بهدف تنمية مجتمعات ووحدات الإدارة المحلية 

شهدت وزارة التنمية المحلية العديد من الانجازات الملموسة، خلال السنوات الـ 6 الماضية، والتي تنوعت ما بين تنفيذ مشروعات للبنية الأساسية والخدمات العامة إلى جانب تطوير وتنمية القرى، وإطلاق العديد من البرامج التنموية، واسترداد أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وغيرها من البرامج والمشروعات الأخرى المتنوعة ذات الصلة، والتي ساهمت بشكل كبير في توفير العديد من فرص العمل وحل مشكلة البطالة.

وقد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على مدى مساهمة برامج التنمية المحلية في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري والاستخدام الأمثل للموارد بهدف تنمية مجتمعات ووحدات الإدارة المحلية وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020.

وجاء في الإنفوجراف، أنه تم صرف أكثر من 157 مليار جنيه على مشروعات الوزارة، والجهات التابعة لها.

وفيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، رصد الإنفوجراف، أنها تشمل، برنامج تطوير وتنمية القرى المصرية، حيث بلغت تكلفة تطوير وتنمية 650 قرية 10.5 مليار جنيه، لتخدم بذلك المشروعات المنفذة بالبرنامج 13 مليون مواطن، وبشأن برنامج حياة كريمة، فقد تم صرف 1.2 مليار جنيه للبدء في تنفيذ 507 مشروعاً بقرى المرحلة الأولى، والتي تزيد نسبة الفقر بها عن 70%، فضلاً عن أن المشروعات المنفذة بالبرنامج تخدم 1.9 مليون مواطن.

وفيما يخص برنامج وصلات الصرف الصحي المنزلية، أبرز الإنفوجراف، أنه تم تنفيذ 73 ألف وصلة منزلية بتكلفة 262 مليون جنيه، حيث يخدم البرنامج 500 ألف مواطن بـ 106 قرية.

وأوضح الإنفوجراف، أن تكلفة رفع كفاءة وتطوير منظومة النقل العام بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، بلغت 5.5 مليار جنيه، حيث يخدم البرنامج نحو 2 مليون مواطن يومياً.

أما بالنسبة لبرنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية، فقد تم تنفيذ 7 آلاف مشروع، بطول حوالي 15 ألف كم، بتكلفة 25 مليار جنيه، يستفيد منها 30 مليون مواطن.

أما فيما يتعلق بإقامة الكباري على الطرق المحلية والأعمال الصناعية على مزلقانات السكة الحديد الخطرة، أوضح الإنفوجراف، أنه تم تنفيذ كباري وأنفاق سيارات ومشاه على مزلقانات السكة الحديد الأشد خطورة، بتكلفة 7 مليار جنيه، حيث استفاد من تلك المشروعات 2 مليون مواطن.

وعلى صعيد برنامج توفير الطاقة الكهربائية، رصد الإنفوجراف، أنه تم توريد وتركيب 2.6 مليون كشاف موفر للطاقة بتكلفة 2.4 مليار جنيه، حيث يستفيد من البرنامج 10 مليون مواطن، كما تم تحقيق 6.5 مليار جنيه وفر في فاتورة استهلاك الشوارع، بينما بلغت تكلفة مد كابلات الكهرباء - ضمن برنامج الكهرباء والإنارة - بأطوال حوالي 25 كم، و50 ألف عمود، و450 محول كهربائي قدرات مختلفة، نحو 15 مليار جنيه، ليستفيد منها حوالي 17 مليون مواطن.

وعلى صعيد منظومة المخلفات الصلبة ورفع التراكمات (النظافة)، جاء في الإنفوجراف، أنه تم صرف 9 مليار جنيه للبرنامج، كما تم رفع 150 مليون طن متولدات يومية، وتراكمات تاريخية، في حين شمل برنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة، صرف 13 مليار جنيه للبرنامج للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ليستفيد منه حوالي 60 مليون مواطن.

هذا وقد تم صرف 350 مليون جنيه للبدء في برنامج تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، على 3 مراحل، ليستفيد منه 147 مجزراً، منها 30 مجزراً بالمرحلة الأولى، كما تم صرف 7.5 مليار جنيه لأعمال برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وقد استفاد من البرنامج 4 مليون مواطن، وأخيراً تم صرف 5 مليار جنيه لرفع كفاءة منظومة الأمن والإطفاء والمرور، حيث استفاد منه حوالي 5 مليون مواطن.

وبشأن توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة، رصد الإنفوجراف، أنه تم منح قروض بأكثر من 14.3 مليار جنيه لتنفيذ تلك المشروعات، منها، برنامج التنمية المحلية والمجتمعية "مشروعك"، والذي تم من خلاله توفير 14.2 مليار جنيه قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب والمرأة، كما تم تنفيذ 146 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في إطار البرنامج وفرت 795 ألف فرصة عمل.

وبالنسبة لتمويل قروض لتوفير فرص عمل من صندوق التنمية المحلية، أوضح الإنفوجراف، أنه تم صرف 140 مليون جنيه لتوفير قروض ميسرة بفائدة لا تتعدى 6%، وكذلك توفير حوالي 20 ألف فرصة عمل من تلك المشروعات.

وعلى صعيد مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، جاء في الإنفوجراف، أنه تم توقيع 21 بروتوكولاً مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بقيمة 23.6 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات بـ 20 محافظة، تشمل: تنفيذ 10 مشروعات بمحافظة القاهرة بتكلفة 13.7 مليار جنيه، وكذلك تنفيذ 3 مشروعات بمحافظة الجيزة بتكلفة 3.6 مليار جنيه، فضلاً عن تنفيذ 9 مشروعات بمحافظة الإسماعيلية بتكلفة 2.1 مليار جنيه، هذا بجانب تنفيذ 4 مشروعات بمحافظة الإسكندرية بتكلفة 951 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال بـ 15 محافظة بتكلفة 2 مليار جنيه، وكذلك تنفيذ 5 مشروعات بمحافظة شمال سيناء بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالبرامج الأخرى التي تم تنفيذها، رصد الإنفوجراف، أنها شملت التصالح في مخالفات البناء واسترداد أملاك الدولة، حيث تقدمت 330 ألف حالة للتصالح في ضوء قانون التصالح في مخالفات البناء، وتم تحصيل 104.2 مليون جنيه كرسوم للتقديم، وكذلك إزالة 750 ألف مخالفة مباني، فضلاً عن أن هناك 620 ألف حالة تعدي على الأراضي الزراعية ملك المواطنين، هذا بجانب استرداد 3 مليون فدان أراضي زراعية، و182 مليون متر2 أراضي مباني، بالإضافة إلى إزالة 750 حالة تعدي على مزلقانات السكة الحديد الأشد خطورة، فضلاً عن غلق 1500 معبر غير قانوني لعبور السيارات.

وجاء في الإنفوجراف، أنه تم تقنين وتوفيق أوضاع 1638 كنيسة ومبنى، من أصل 2700 كنيسة ومبنى تم معاينتها، فضلاً عن أنه من المخطط تنفيذ 13 مجمعاً صناعياً متكاملاً، تحتوي على 3619 وحدة صناعية صغيرة، توفر 20 ألف فرصة عمل مستدامة، كما بلغ متوسط عدد المحاجر التي يتم ترخيصها سنوياً نحو 1400 محجر، توفر 17 ألف فرصة عمل، حيث يتم تحصيل 1.4 مليار جنيه منها سنوياً.

وأبرز الإنفوجراف، أنه تم تركيب 25 ألف عداد كودي بالمساجد الأهلية والكنائس وملحقاتها، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، كما تلقت مبادرة "صوتك مسموع" 36 ألف شكوى، تم حل 95% منها، وجاري حل باقي الشكاوى، في حين بلغ قيمة التمويل الموجه لتنفيذ مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة 41 مليون جنيه، فضلاً عن إنه تم تطوير 261 موقفاً، وكذلك إحلال وتجديد 61 موقفاً، بجانب إنشاء 22 موقفاً جديداً، و4 ساحات انتظار مجهزة ببوابات الكترونية، وكاميرات مراقبة، بالإضافة إلى ترخيص 253 ألف مركبة "توك توك"، مع فتح تراخيص الأجرة لمركبات "ميني فان 7 راكب" كبديل لـ "التوك توك".