طارق حجي: التعنت الحالي في ملف سد النهضة هدفه خنق مصر

قال المفكر الدكتور طارق حجي، إن معظم القوى الليبية تساند مصر في موقفها ضد التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، موضحا في الوقت ذاته أن التعنت الحالي في ملف سد النهضة هدفه خنق مصر.

وأضاف طارق حجي خلال حواره مع خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "أنتظر في النهاية زوال دولة الوفاق في ليبيا، لأن الحكومة في شرق ليبيا تسيطر على 90% من التراب الليبي والأمر محسوم.. ونحن الآن في حالة حرب ونثق أن القيادة المصرية على درجة من الكفاءة تسمح لها بالنيابة عن الشعب المصري للتعامل مع تلك الأخطار".

وأشار إلى أن القوة العسكرية المصرية تأتي في المرتبة التاسعة عالميًا وقادرة على الوقوف أمام كل التحديات.

وفيما يتعلق بملف سد النهضة، قال إن: "التعنت الحالي في ملف السد هدفه خنق مصر، والوضع بيقول إن فيه حد هناك متهور أو مجنون جدًا وربما يكون مدفوعًا لهذه المواجهة.. هذه حرب استراتيجية مخابراتية من المستحيل أن تربحها إثيوبيا".