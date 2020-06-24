قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، إنّ السودان بصدد دراسة تقديم خطاب لمجلس الأمن لتوضيح موقفه بشأن سد النهضة.

وأوضح عباس، خلال مؤتمر صحفي تنقله قناة "سكاي نيوز عربية"، أنّ العودة للتفاوض بشأن سد النهضة تتطلب إرادة سياسية لحل القضايا الخلافية.

وأضاف أنّ السودان يشترط توقيع اتفاق قبل بدء ملء سد النهضة، وأنّ رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، يجري اتصالات مستمرة مع مصر وإثيوبيا والمراقبين بشأن مفاوضات سد النهضة.

وأكد وزير الري السوداني، أنّ مبادرة حمدوك هي الإطار الأنسب لحل الخلافات بشأن سد النهضة.