تعافي 57 من كورونا بمستشفيات العزل والإحالة بالبحيرة

أعلنت محافظة البحيرة، اليوم، خروج 57 من مستشفيات العزل والإحالة، لتعافيهم من فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المتعافين بالمحافظة إلى 1035.

وأشار الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة، إلى استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات والحالات، لافتًا إلى التزايد المستمر فى معدلات الشفاء من الفيروس، وتحول النتائج من إيجابية إلى سلبية.

وأشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة، لتقيدم أفضل رعاية للمصابين، مثمنًا دورهم الوطني والعمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.