تعافي 5 مصابين من كورونا في عزل ملوي بالمنيا

احتفلت الأطقم الطبية بمستشفي عزل ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم، بشفاء 5 مصابين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، من أبناء محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وخروجهم من المستشفى وعودتهم لمنازلهم بعد تحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلى السلبية، ليصل عدد من تم شفائهم بالمستشفى منذ افتتاحها بشكل جزئي واستثنائي بقرار من وزارة الصحة وتخصيصها كمستشفي للعزل نهاية مارس الماضي إلى 188 مريضا.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد تابع مراحل التجهيزات بعدد من المباني بالمدينة الجامعية تمهيدا لاستقبال مجموعة من المواطنين العائدين من الخارج ضمن خطة المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تخصيص 4 مباني من المدينة الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج.

كما أعلنت شركة مياه الشرب برئاسة المهندس ياسر أحمد الشهاوي عن المشاركة في أعمال الرش والتعقيم والتطهير من خلال الدفع بـ 14 سيارة.