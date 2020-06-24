لطلاب الثانوية العامة.. المراجعة النهائية في اللغة الإنجليزية

تحرص وزارة الشباب والرياضة، على تنفيذ الإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومنها منع التجمعات، ودعم الفئات الصغيرة في السن، وتقديم مراجعات الثانوية العامة.

وأطلقت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، منصة تعليمية إلكترونية، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والأوقاف، تقدم من خلالها مجموعة حلقات تليفزيونية وإذاعية، تتضمن مراجعات ودروس تعليمية لـ الثانوية العامة.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، المراحل التعليمية المستهدفة، والدروس التي جرى تناولها، والرابط الخاص بها، في دروس اللغة الانجليزية للثانوية العامة، وفقا لما نشرته الشباب والرياضة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

شرح دروس اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

ـ المراجعة النهائية في اللغة الإنجليزية للثانوية العامة الجزء الأول.

ـ المراجعة النهائية في اللغة الإنجليزية للثانوية العامة الجزء الثاني.

جاء ذلك حفاظا على سلامة الطلاب واتساقا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وانطلاقا من مسؤولية وزارة الشباب والرياضة، نحو أبنائها طلاب الثانوية العامة، في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".