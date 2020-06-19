عشان تلحق تراجع.. المراجعة النهائية في اللغة العربية للثانوية العامة

حالة من الخوف والتخبط تصيب طلاب الثانوية العامة في تلك الفترة من كل عام، حيث تبدأ امتحانات شهادة إتمام المرحلة الثانوية يوم 21 يونيو الجاري بمادة اللغة العربية.

ويلجأ طلاب الثانوية العامة إلى البحث عن المراجعات ونماذج الامتحانات، والتي تساعدهم بشكل كبير على تذكر المناهج وتطمئنهم قبل دخول الامتحانات.

وتقدم "الوطن" المراجعة النهائية لطلاب المرحلة الثانوية في مادة اللغة العربية، حيث أعدها أستاذ اللغة العربية محمد عبد الرحمن، وللاطلاع عليها من هنـــا.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المنعقد أول أمس، اكتمال استعدادات الوزارة، بالتنسيق مع أجهزة الدولة والجهات المعنية، لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة، موجها الشكر لكل الوزارات المعنية والمحافظات التي قدمت كل أنواع الدعم والمساندة، لإجراء الامتحانات لأبنائنا الطلاب على الوجه الأمثل.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه اتخذت كل التدابير اللازمة، التي تضمن الحفاظ على الطلاب وسلامتهم.