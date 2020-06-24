غدا.. بدء تصحيح مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

تبدأ، غدا، لجان تقدير الدرجات، تصحيح مادة اللغة العربية التي أداها طلاب الثانوية العامة يوم الأحد الماضي، بعد تسليم كافة أدوات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية للمعلمين المشاركين في أعمال التقدير.

وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام الامتحانات، إن الوزارة حرصت على تسليم كافة أدوات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية للمعلمين المشاركين في أعمال التقدير، مشيرا، إلى أن المواد خارج المجموع وهى التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء سيتم تقديرها بـ"اجتياز" أو "عدم اجتياز"، موضحًا أنها ستدخل الكنترولات ويتم تصحيحها داخل لجان النظام والمراقبة بعد جمعها من الطلاب فى المواعيد المحددة.