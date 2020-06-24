أمير طعيمة للجيش الأبيض: تضحياتكم فوق راسنا

حرص الشاعر الغنائي أمير طعيمة، على تقديم الدعم للجيش الأبيض من الأطباء والعاملين بالمنظومة الطبية.

وغرّد طعيمة، عبر حسابه على تويتر: كل التقدير والامتنان لأطباء مصر وكل العاملين بالمنظومة الطبية، تضحياتكم على راسنا من فوق.

واستعان "طعيمة"، بأغنية الفنان هاني شاكر، جيش مصر الأبيض، كلماته، وألحان خالد جنيدي، وتوزيع ياسر ماجد.

وتعاون الشاعر الغنائي أمير طعيمة، مع 7 من كبار نجوم الغناء فى الموسم الرمضاني الماضي، بين تترات أعمال درامية وإعلانات.

وتعاون طعيمة، أنغام وبهاء سلطان وراغب علامة وسميرة سعيد ومحمود العسيلي ومدحت صالح وهاني شاكر.

أحمد الشامي: تحية لكل أطباء مصر

وعبر حسابه على موقع تويتر، وجّه الفنان أحمد الشامي، تحية للجيش الأبيض، وقوله "تحية كبيرة لكل أطباء مصر".

وتفاعل معه المتابعين، ومازحته أحد المتابعات بقولها "والممرضين لاء"، ليرد عليها "الشامي"، بقوله "أكيد كل الأطقم الطبية".

وشارك أحمد الشامي، في موسم رمضان الماضي، بمسلسل فرصة تانية، أمام ياسمين صبري، أحمد مجدي، أيتن عامر، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج عادل مرقس.