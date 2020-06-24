اتحاد عمال مصر: نعيش أزهى مراحل الفخر بالداخل والخارج في عهد السيسي

أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا، في ذكرى ثورة 30 يونيو، أكد فيه على تجديد عمال مصر ومنظماتهم النقابية تأييدهم المطلق للرئيس عبدالفتاح السيسي، والوقوف خلف سيادته في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره وعدم المساس بالحقوق التاريخية المشروعة.

وقال مجلس إدارة الاتحاد لنقابات عمال مصر في اجتماعه، اليوم، برئاسة جبالي المراغي، إن "عمال مصر في الداخل والخارج يعيشون أزهى مراحل الفخر والعزة والكرامة خلال السنوات الست لتولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسؤلية الحكم"، مؤكدا أن العمال يقفون خلف قيادته الحكيمة ومساندة قرارته الناجزة من أجل مصلحة الوطن والتى تعتمد على القوات المسلحة الباسلة وإمكانياتها القتالية في مواجهة العدوان والإرهاب.

وقال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد النقابات، "إن عمال مصر سعداء بتوجيهات الرئيس مؤيدين الرسائل التى أعلنها خلال زيارته للمنطقة العسكرية الغربية، والتى أعلن خلالها حق مصر في التدخل المباشر وفقا للشرعية من أجل حماية الحدود والشعب الليبى".

وعقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعه، في ظل الإجراءات الاحترازية لتفشى فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية في مواجهة الوباء، والعمل على تعظيم القيمة المضافة لأصول وموارد الدولة والتأكيد على دور العمال فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

واستعرض الاجتماع، الإجراءات والتحركات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تقوم بها الدولة على المستويين المحلى والخارجى من أجل حماية مقدرات الوطن وأمنه واستقراره.

واستعرض مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ما تحقق من إنجازات عظيمة وعملاقة خلال السنوات الست التى تولى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولة الحكم فى استجابة جماهيرية وإرادة شعبية يوم 30 يونيو 2013، حيث أصبحت مصر فى مقدمة دول العالم عسكريا وتنمويا ونالت احترام الشعوب والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأكد المجلس في بيانه أن "إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظماته النقابية بالإنابة عن جميع العمال المصريين الشرفاء الذين يساهمون بجهدهم وعرقهم فى مشروعات التنمية الشاملة ويقدمون خبرتهم فى تنمية بعض الدول العربية والأفريقية والصديقة ويتمتعون بكامل الرعاية، هم يعلنون مجددا تأييدهم ومبايعتهم للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى والوقوف خلف قيادته الحكيمة فى مواجهة كافة التحديات التى تريد النيل بأمن مصر واستقرارها، وهم يعيشون أزهى مراحل الفخر والعزة والكرامة بفضل قرارات الرئيس القوية التى تعتمد على قدرة القوات المسلحة الباسلة وإمكاناتها القتالية فى مواجهة العدوان والجماعات الإرهابية".

وقال البيان إن "عمال مصر سعداء بتوجيهات الرئيس خلال زيارته للمنطقة العسكرية الغربية وما أعلنه من عدة رسائل لتأمين الحدود مع ليبيا واستعداد مصر الكامل لتقديم الدعم للشعب الليبى الشقيق وهذه الرسائل القوية التي لاقت ترحاب معظم دول العالم تؤكد على حق التدخل المباشر من الدولة المصرية الذى بات تتوفر له الشرعية الدولية سواء بحق الدفاع عن النفس أو لبناء السلطة الشرعية المنتخبة فى ليبيا وأن الهدف حماية الحدود الغربية واستعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا من الأمن القومى المصرى".

وأعلن البيان التمسك بحقوق مصر فى مياه النيل، مشددا الوقوف خلف القيادة السياسية ودعم تحركاتها السياسية للتوصل إلى حل عادل ومتوازن فى قضية سد النهضة الاثيوبى وذلك من خلال التواصل مع منظمة الوحدة النقابية الأفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى التى تحرص على حماية حقوق العمال ودورهم فى التنمية المستدامة.