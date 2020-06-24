الحبس سنتين لوائل وشهرته "مليكة" بتهمة ممارسة الشذوذ

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم، بمعاقبة المتهم وائل والشهير بـ"مليكة"، بالحبس لمدة سنتين، بعد القبض عليه واعترافه تفصيليًا بممارسة الشذوذ والفجور، مقابل حصوله على مبالغ مالية، تصل إلى 500 دولار فى الساعة.

وأضاف المتهم الذي ألقت الشرطة القبض عليه، في مارس الماضي، داخل فندق بمنطقة الدقي، أنه يمارس النشاط مع عدد من الأثرياء العرب والأجانب الموجودين داخل البلاد، وأكد أنه يرتدي ملابس حريمي نظرا لتكوينه الجسدي الأقرب للأنثى، وأنه يمارس النشاط منذ 6 أشهر، ويصطاد زبائنه من الفنادق الكبرى بالجيزة والقاهرة.

وقررت النيابة حبس المتهم، على ذمة التحقيقات، قبل أن تحيله للمحاكمة الجنائية، حيث صدر بحقه الحكم المتقدم، بتهمة ممارسة الشذوذ والفجور، والتحريض على الفسق.

كانت أجهزة الأمن بالسياحة والآثار بوزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على شاب، أطلق على نفسه اسم "مليكة"، واسمه الحقيقي "وائل.ع"، داخل فندق شهير بالدقي، بتهمة ممارسة الفجور، وأحالته للنيابة، التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، تحت إشراف اللواء مدحت منتصر، مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد برصد المتهم "وائل.ع" وشهرته "مليكة"، يرتدي ثياب أنثى، في أثناء عرض نفسه للزبائن العرب من داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الدقي، ويدعو زبائنه لممارسة الفجور، مقابل 1500 دولار في اليوم.

وتشكل فريق بحث وتحرٍ تحت قيادة اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، لسرعة القبض على المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات، وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن العقيد أيمن حسن، رئيس مباحث آداب السياحة، والمقدم أحمد عز وكيل مباحث الآداب، من ضبط المتهم داخل فندق شهير بالدقي، وهو يرتدى ملابس نسائية.