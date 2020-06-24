الحركة الوطنية: إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية يحافظ على حياة المواطنين

أكد الدكتور مصطفى أبوزيد، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، أن قرارات مجلس الوزراء بإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية ليس فقط لدوران عجلة الإنتاج والاقتصاد وإنما للحفاظ على حياة المواطنين أيضا من جائحة كورونا.

وأوضح أبو زيد لـ "الوطن" أن توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية مثل المطاعم والكافيتريات والمقاهي والسينما والمسرح مرتبط بها العديد من الصناعات المغذية لها وتضم شرائح مختلفة من المواطنين تأثروا بتوقف تلك الأنشطة التي تعتبر مصدر دخلهم.

وأضاف أن توقف هذه الأنشطة أدى إلى فقد الكثير من المواطنين مصدر الدخل اللازم بالوفاء بمتطلبات الحياة ولجأوا إلى الاقتراض والإعانات في المقابل، حدث انخفاض في قدرتهم الاستهلاكية من اللحوم والفواكه والخضروات التي هي بالأساس يحتاجها للتغذية السليمة لمواجهة فيروس كورونا وبالتالي باتوا عرضة للإصابة لانخفاض الفيتامينات التي يحتاجها الجسم للمقاومة.

وأشار أبو زيد إلى أن هناك دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أوضحت أن ثلث الأسر المصرية لجأت إلى الاقتراض والإعانات وبيع بعض من ممتلكاتهم لتلبية بعض التزاماتهم المعيشية ولهذا سارعت الحكومة بإعادة التشغيل قبل تزايد معدلات الفقر إلى جانب اقتصادنا الذي لا يتحمل مدة أطول في هذا الإغلاق الجزئي.