"الأعلى للإعلام" يضع 7 ضوابط للبرامج الطبية.. أبرزها: حظر تأجير الوقت

يعكف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على صياغة كود البرامج الطبية الذي ينظم عمل هذه البرامج وظهور الأطباء فيها، ومن المقرر أن يعرض الكود على نقابة الأطباء لإبداء رأيها فيه عقب الانتهاء من صياغته.

وكان المجلس قد وضع ضوابط للبرامج الطبية ضمن الضوابط التي أعلنها قبل عام بخصوص برامج التوك شو والبرامج الدينية والرياضية حيث تضمنت عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشترك إلا بعد العرض على المجلس، وعدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل، وعدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلة بوزارة الصحة.

وتشمل الضوابط 7 محاور حيث ينص المحور الأول على عدم قبول برامج مهداه أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشارك إلا بعد العرض على المجلس، بينما ينص المحور الثاني على عدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل.

ويتحدث المحور الثالث عن عدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلية بوزارة الصحة، أما المحور الرابع فتناول مراعاة عدم عرض مشاهد أثناء العمليات الجراحية تظهر شخصية المريض إلا بعد الحصول على الموافقة.

وشمل المحور الخامس عدم السماح بظهور الضيوف الأطباء إلا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجامعة التابع لها الطبيب لتحديد درجته العلمية، وأكد المحور السادس على الحرص على أن تكون الموضوعات المثارة في الحلقات مطابقة لتخصص الضيف، وأخيرا في حالة ما إذا كان مقدم الحلقة طبيبا يفضل ذكر الدرجة العلمية وتخصصه في تتر الحلقة بحسب المحور السابع.