التضامن: نسعى لتفعيل التعاونيات لتمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديا

استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي المحاسب أحمد زهير مصطفى رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي.

وصرحت وزيرة التضامن، بأنَّ الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاونيات وتسعى لربط نشاطها ببرامج الوزارة المتنوعة، وخاصة برنامج فرصة للتشغيل والذي يهدف لتنفيذ استراتيجية الوزارة لتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً.

وأضافت القباج، أنَّ هناك فرصة للتعاون مع الاتحاد التعاوني الإنتاجي وباقي الاتحادات التعاونية في مجالات التدريب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر٬ في المحافظات المختلفة استهداف الأسر الأكثر احتياجاً.

بدوره، شرح أحمد زهير مصطفى رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي، أهم القطاعات التي يعمل بها الاتحاد ومجالات التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، معبرًا عن رغبة الاتحاد في إنشاء جمعيات تعاونية إنتاجية في عدد من المحافظات على رأسها محافظة الأقصر.

وخلال الاجتماع، تمّ استعراض أوضاع الاتحاد التعاوني الإنتاجي والجمعيات التعاونية بشكل عام وطرق تفعيل دور الجمعيات التعاونية في تقديم خدمات للمواطنين.