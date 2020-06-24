للسرقة.. ضبط عاملين قتلا سائق توك توك بأسيوط

تمكن فريق مباحث مديرية أمن أسيوط، من كشف غموض واقعة العثور على سائق "توك توك" مقتولًا وملقى بجثته.

وتبين أن مرتكب الواقعة عاملان، لأحدهما معلومات جنائية، حيث استدرجا المجني عليه بدعوى توصيلهما لمنطقة تقع خلف مصنع الأسمنت بمركز أسيوط، وأثناء سيرهم بالطريق قاما بالتعدي عليه بسكين كان بحوزتهما، وإصابته بطعنات بالبطن والرقبة ما أودى بحياته، ثم قام المتهمان بسرقة المركبة ولاذا بالفرار.

وكان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقي إخطارًا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أسيوط من سائق مُقيم بدائرة المركز، بغياب شقيقه السائق والمُقيم بذات القرية عن مسكنهما، عقب خروجه للعمل على مركبة "توك توك".

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق وفرع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بأسيوط، وتوصلت تحريات جهود فريق البحث إلى أن وراء واقعة غياب المجنى عليه عاملَين مُقيمان بقرية البورة بدائرة المركز، ولأحدهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن جثة المجني عليه بالمكان المُشار إليه، وبفحصها تبين أن بها عدة طعنات بالبطن والرقبةز

كما أرشد المتهمان عن مركبة "توك توك" المستولى عليها، وأضافا بتخلصهما من السلاح المستخدم بإلقائه بالطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.