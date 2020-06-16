تأجيل محاكمة 3 شرطيين متهمين بقتل سائق "توك توك" لـ13 يوليو

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية برئاسة المستشار سامي بيومي رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة 3 شرطيين بتهمة التسبب في مقتل سائق "توك توك" بعد الاعتداء عليه إلى جلسة 13 يوليو.

وتعود أحداث القضية ليوم 30 يناير 2019، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد باتهام كل من "مسلم م م م"، أمين شرطة، و"السيد ع إ ط " و"عبد الفتاح م ع" فردي شرطة بقوة قسم شرطة ثان الزقازيق، بالتسبب في مقتل المجني عليه "ممدوح إ م" سائق توك توك، بأن ألقوا القبض عليه بغير أمر من المختصين، وأوسعوه ضربا بأماكن متفرقة من جسده، ما أدى إلى تدهور حالته النفسية والجسدية وإصابته بنوبة قلبية ووفاته إثر ذلك.

وكان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من قوة قسم شرطة ثان الزقازيق، مفادة قيام "ممدوح ح" وبرفقته آخرين بسرقة محل ملابس، حيث جرى إلقاء القبض عليه.

وتبين من تقرير الطب الشرعي، إصابة المجني عليه بنوبة قلبية جراء الإصابات التي لحقت به، على أيدي أفراد الشرطة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق.