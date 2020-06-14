حبس عاطلين قتلا سائق توك توك ودفنا جثته بأرض زراعية في طوخ

قررت نيابة طوخ في القليوبية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل سائق، 51 عاما، لسرقة التوك التوك.

اعترف المتهمان تفصيليا بارتكاب الواقعة، ومثلا جريمتهما أمام فريق من النيابة العامة والبحث الجنائي، وقالا إنهما استدرجا القتيل من منطقة الخصوص بحجة توصيلهما إلى مدينه طوخ، وعقب وصولهما إلى قرية المنزلة طلبا منه ترك التوك توك إلا أنه رفض فأجهزا عليه بخنقه بشال أحدهما، وعندما تأكدا من وفاته أعدا حفرة عمقها 40 سم في أرض زراعية بقرية المنزلة ودفنا الجثة فيها.

تمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث طوخ والنقيب حسام الحسيني معاون المباحث من ضبطهما، وتبين أنهما "ا ق" 22 سنة، من قرية الدير، و"م ك " 23 سنة وشهرته "كفتة"، واعترفا بارتكاب الواقعة.