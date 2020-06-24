ضبط طالب استغل تطبيقا لتمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت بكفر الشيخ

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع مديرية الأمن بكفر الشيخ، برئاسة اللواء محمود حسن، من القبض على طالب مقيم بمركز فوه، وذلك لاستخدامه تطبيقًا للهواتف المحمولة يمكن مستخدميه من تمرير المكالمات الدولية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد.

ووردت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أكدتها تحريات الأمن الوطني والأمن العام، بقيام الطالب باستخدام تطبيق عبر منصات تشغيل الهواتف المحمولة، يُمكن مستخدميه من تمرير المكالمات الدولية عبر خوادمه بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، مع قدرته على التحكم بالرقم المراد إظهاره لدى متلقى المكالمة بغرض إخفاء شخص المتصل، لتسهيل إرتكاب جرائم انتحال صفة آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، تم القبض على الطالب وبحوزته هاتف محمول ووحدة معالجة "CPU"، وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن التطبيق المشار إليه، وكذلك تطبيق يستخدم فى اختراق الهواتف المحمولة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وملكيته للتطبيقات المشار إليها بغرض الاستفادة ماديًا.