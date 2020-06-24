البنك الأهلي يدعم مستشفى شفاء الأورمان بجهازي أشعة ورنين مغناطيسي

تواصل إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، تجهيزات المرحلة الثالثة والخاصة باستكمال التجهيزات والفرش تمهيدًا لافتتاح أول قسم لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد.

ويُجرى حاليًا العمل على قدم وساق داخل المستشفى لتجهيز غرف الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، قبل تركيب أحدث الأجهزة داخلها، والتى وصلت إلى المستشفى خلال الأيام الماضية.

وقدمت إدارة مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، الشكر إلى البنك الأهلى المصري لمواصلة مسيرة الدعم لمرضى السرطان بالصعيد، حيث تبرع البنك بجهازي أشعرة ورنين مغناطيسي بقيمة 22 مليون جنيه، وذلك من ضمن التبرع المقدم من البنك الأهلى بقيمة 39 مليونًا و150 ألف جنيه، في شكل أجهزة طبية.