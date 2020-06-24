هالة صدقي تنشر صورتها مع عائلتها: يا رب الخير لهم

احتفلت الفنانة هالة صدقي، بعيد ميلاد أبناء شقيقها باسم صدقي، من خلال نشر صورة عائلية لها بصحبة الأطفال، عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت هالة تعليقًا على الصورة: "عائلتي، عيد ميلاد سعيد، هالة وهيا باسم صدقي، يعني بالعربي ولاد أخويا، يا رب الخير كله ليهم ويبارك فيهم".

ويعرض للفنانة هالة صدقي، حاليًا مسلسل ليه لاء، عبر أحد المنصات الإلكترونية، بطولة أمينة خليل، شيرين رضا، هاني عادل، صدقي صخر، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، تأليف ورشة سرد بقيادة مريم ناعوم وإخراج مريم أبوعوف.

وأعربت الفنانة هالة صدقي، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، عن سعادتها بنجاحها في مسلسل ليه لأ، مشيرة إلى أنّ ردود الفعل التي تلقتها جاءت إيجابية.

وقالت هالة، إنّ "الورق كان الدافع الأكبر لقبول الشخصية، لأنها معجبة بشخصية وورق مريم نعوم، وكانت تتمنى العمل معها".