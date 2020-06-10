هالة صدقي لـ"الوطن": مسلسل "ليه لأ" لم يحرض على استقلال البنت عن أهلها

أكدت الفنانة هالة صدقي سعادتها بردود الأفعال حول مسلسل "ليه لأ" برغم الهجوم على بعض النقاط.

وقالت هالة لـ"الوطن": "ردود الفعل تجاه المسلسل أسعدتني جدا، وهذا دليل على تحقيق الهدف المطلوب من المسلسل، المسلسل بدأ يصنع لغة الحوار بين الأهل وأولادهم".

وأضافت صدقي أن المسلسل أسعد أمهات كثيرات وهناك بنات عملن بالفعل هذا مع أمهاتهن وعدن مرة أخرى، مؤكدة أن "ليه لأ" لم يحرض على استقلال البنت بعيد عن أهلها بالعكس هو يحرض على تواجد لغة الحوار بين الأهل وأبنائهم.

وتواصل صدقي: من التعليقات التي لفتت نظري فتاة قبلتني قالت كل مرة أشاهد المسلسل أشعر أن أمي لبستك.. انتي نسخة منها.