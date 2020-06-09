هالة صدقي لـ"الوطن": رجاء الجداوي بنتي وعشرة عمري

أعربت الفنانة هالة صدقي، عن سعادتها بتحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتخضع حاليا للعزل بالإسماعيلية.

وقالت هالة في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، اليوم الثلاثاء: "رجاء الجداوي بالنسبة لي ليست زميلة فقط ولا أم أو صديقة ولكنها بنتي وعشرة عمري.. رجاء بشعر دائما معها إنها ابنتي بسبب طيبتها وبراءتها".

وأضافت الفنانة: "رجاء ست مجاملة جدا ومحبوبة من جميع الوسط الفني اشتغلت معها في بداياتي فهي حاجة مهمة جدا في حياتي.. وادعوا الله أن تعود لمحبيها وجمهورها بألف سلامة وحشتنا أوي".