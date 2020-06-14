هالة صدقي تنشر صورة من كواليس "ليه لا": رجال فضاء

نشرت الفنانة هالة صدقي، صورة من كواليس مسلسل "ليه لا"، والذي يعرض حاليا، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

وظهر بالصورة مساعدا الإخراج، وهم يرتديان بدلة واقية وكمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وعلقت الفنانة على الصورة قائلة:"صور مساعدين الإخراج واحنا بنصور.. رجال الفضاء".

مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد،وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.‎