"خطة النواب": 47.1 مليار جنيه استثمارات بالصعيد خلال عام 2020/2021

كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن خطة التنمية المستدامة الخاصة بالحكومة خلال عام 2020/2021، تضع الصعيد على رأس أولوياتها، وذلك بتخصيص نحو 47.1 مليار جنيه كاستثمارات حكومة للصعيد.

وأضاف سالم، في تصريحات لـ "الوطن"، إن محافظة أسوان والأقصر وسوهاج من أكثر المحافظات التي ستستفاد من هذه الخطة، حيث سيتم تخصيص نحو 6 مليارات جنيه لمحافظة أسوان، سيتم توجيه أغلبها للصرف الصحي والزراعة واستصلاح الأراضي، كما سيتم تخصيص 6 مليارات جنيه للبحر الأحمر، سيتم تخصيص أغلبها لمشروعات الأنشطة العقارية والكهرباء.

وتابع: "قنا وسوهاج سيكون نصيبهما نحو 11 مليار جنيه سيتم توجيها للتعليم والنقل والصرف الصحي"، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بشكل كبير بتنمية الصعيد بعد إهماله لفترة طويلة، وهنا يكمن الفرق بأن هناك إرادة سياسية لتنمية الصعيد.