حظك اليوم الأربعاء 24-6-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس لديه القدرة على التفكير بعمق، كما أنه سريع الانفعال، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يعدك بيوم حافل بالنشاط والمكاسب أو للتفاوض مع أجانب.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس تتراجع في مواجهة برجك مما يجعلك تميل للتعصب.. حاول ألا تكون متحيزا لمعتقداتك وعليك أن تحترم آراء الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.