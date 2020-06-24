عاجل.. بدء امتحانات جامعة الأزهر 4 يوليو.. وتسكين المدن قبلها بيومين

أعلنت جامعة الأزهر، موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، صباح يوم الإثنين الموافق 4 يوليو 2020.

وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان لها، أنَّه يراعى في الامتحانات أن تبدأ بمادة القرآن الكريم، على أن تنتهي هذه الامتحانات فى يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020، ويترك لكل كلية الإعلان عن الجدول في ضوء البداية والنهاية بمايتناسب وطبيعة الكلية

وأضافت أنَّه يجب التنسيق بين عمداء الكليات المتجاورة في مواعيد بدء وانتهاء الامتحانات شريطة أن تكون هناك متخللات زمنيه منعًا لتكدس وتزاحم الطلاب، إضافة إلى استمرارية التنسيق بين عمداء كليات القطاع الواحد على أن تبدأ وتنتهي في موعد محدد.

وأكدت أنَّ الهدف من وراء ذلك التنسيق هو الحفاظ على سلامة طلاب وطالبات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، والتنبيه على أخذ كل الاجراءات الاحترازية التى من شانها الحفاظ على سلامة منسوبي الجامعة من إجراء عمليات التطهير والتعقيم الدائم والمستمر لكل المنشآت مع استخدام المشاركين في عملية الامتحان للأقنعة الواقية "الماسكات" والمطهرات فى سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأشارت جامعة الأزهر، إلى أنَّ التسكين في المدن الجامعية للطلاب والطالبات ممن كانوا يسكنون قبل فترة تعليق الدراسة سيبدأ قبل موعد الامتحان بيومين حسب جدول امتحان الكلية.