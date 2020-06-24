رئيس جامعة الأزهر يوجه رسالة للطلاب.. ويؤكد: لا شكاوى تعوق الامتحانات

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، صباح الثلاثاء لجنة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (القسم العلمي) في معهد فتيات مصر الجديدة الثانوي الأزهري، حيث أدى الطالبات الامتحان في الرياضيات (ديناميكا - ميكانيكا) نظام حديث وقديم، في إطار متابعتة الدائمة والمستمرة للجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

وتفقد المحرصاوي انضباط العمل داخل اللجان وحرص على مراجعة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها والقيام بها للحفاظ على صحة الطالبات في مختلف اللجان، حيث اطمأن على وجود بوابات تعقيم داخل اللجنة يمر من خلالها الطالبات لتقوم بتعقيمهن دون ترك أي آثار على ملابسهن.

كما اطمأن رئيس الجامعة لوجود أجهزة مقياس الحرارة في اللجان والتي من خلالها يتم قياس حرارة كل طالبة قبيل بدء الامتحانات، بجانب وجود المواد المطهرة والماسكات وغيرها من الأدوات اللازمة للتعقيم والتطهير، والتأكد من وجود طبيب لكل لجنة رئيسية ومعه طاقم من التمريض، وتوفير التأمين الشامل لجميع لجان الامتحانات.

وأشاد رئيس الجامعة بالمناخ العام، والأجواء التي سادها الهدوء والانضباط داخل اللجان وخارجها، مؤكدا ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لامتحانات الثانوية الأزهرية المُعلنة بالنسبة للطلاب والطالبات والمشرفين والمراقبين.

وشدد على أهمية تهيئة المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، موجها المشرفين والمراقبين لضرورة توفير كل ما يلزم الطلاب والطالبات، حتى تتحقق لهم الراحة الكاملة داخل اللجان.

واستمع رئيس الجامعة إلى الطالبات، حيث أكدن عدم وجود أية مشكلات تعوقهن عن أداء الامتحان، سواء خلال مرحلة الخضوع للإجراءات الاحترازية أو في داخل اللجان أو الورقة الامتحانية.

ووجه رئيس الجامعة رسالة لأبنائه وبناته بالابتعاد عن الغش، والحرص على الجد والاجتهاد، وتحصيل العلوم النافعة، مؤكدا أن الطالب الأزهري يجب أن يكون قدوة يتطلّع إليها كل شباب الوطن، مطالبا إياهم بالتفوق حتى يكونوا في طليعة الشباب القادر على النهوض بوطنه وأمته من خلال تميّزه وتفوقه العلمي خلال المرحلة المقبلة.