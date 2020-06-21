رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجنة الثانوية الأزهرية بمدينة نصر

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأحد، لجنة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (القسم العلمي) في معهد الدكتور طلعت السيد للبنين بمدينة نصر، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة الفقه.

وخلال تفقده لانضباط العمل داخل اللجان حرص رئيس جامعة الأزهر، على مراجعة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحفاظ على صحة الطلاب، حيث اطمأن على وجود بوابات تعقيم داخل اللجنة يمر من خلالها الطلاب لتقوم بتطهيره وتعقيمه دون ترك أي آثار على ملابسهم.

كما اطمأن "المحرصاوي"، على وجود أجهزة مقياس الحرارة في اللجان والتي من خلالها يتم قياس حرارة كل طالب قبل بدء الامتحانات، بجانب وجود المواد المطهرة والماسكات وغيرها من الأدوات اللازمة للتعقيم والتطهير، وتأكد من وجود طبيب لكل لجنة رئيسية ومعه طاقم من التمريض، وتوفير التأمين الشامل لجميع لجان الامتحانات.

وأشاد رئيس الجامعة بالمناخ العام، والأجواء التي سادها الهدوء والانضباط داخل اللجان وخارجها، مؤكدا ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لامتحانات الثانوية الأزهرية المُعلنة بالنسبة للطلاب والطالبات والمشرفين والمراقبين.

وشدد على أهمية تهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، موجهًا المشرفين والمراقبين إلى ضرورة توفير كل ما يلزم الطلاب، حتى تتحقق لهم الراحة الكاملة داخل اللجان.

وخلال الجولة، استمع "المحرصاوي" إلى عدد من الطلاب الذين أكدوا عدم وجود أي مشكلات تعوقهم عن أداء الامتحان، سواء خلال مرحلة الخضوع للإجراءات الاحترازية أو في داخل اللجان أو في ورقة الامتحان.

ووجه رئيس الجامعة رسالة للطلاب للابتعاد عن أي محاولة للغش، والحرص على الجد والاجتهاد، وتحصيل العلوم النافعة، مؤكدًا أن الطالب الأزهري يجب أن يكون قدوة يتطلّع إليها كل شباب الوطن، مطالبًا الطلاب بالتفوق حتى يكونوا في طليعة الشباب القادر على النهوض بوطنه وأمته من خلال تميّزه وتفوقه العلمي خلال المرحلة المقبلة.