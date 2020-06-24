صور.. حملة تطهير بمساجد كفر الشيخ قبل إعادة فتحها  

بدأت مديريه الأوقاف بكفر الشيخ، برئاسة الشيخ سعد الفقي، وكيل الوزارة، اليوم الأربعاء، حمله تطهير وتعقيم تشمل جميع المساجد في 16 إداره فرعية.

وقال "الفقي"، إن جميع الإدارات تقوم من اليوم وحتى مساء الجمعة المقبلة بحملة نظافة للمساجد من الداخل والخارج بالتعقيم والتطهير، استعدادا لفتحها فجر السبت المقبل، مع مراعاه الإجراءات الاحترازية، وأهمها لبس الكمامة وإحضار كل مصلي السجادة الخاصه به، والتباعد في الصفوف.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن فريق التفتيش والمتابعة بالمديرية والإدارات في جهوزية تامه للمرور على المساجد، لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزارة.

وناشد "الفقي"، رواد المساجد بالمحافظة على الإجراءات الاحترازيه حفاظًا علي أنفسهم والآخرين، مؤكدًا أنه في حال عدم الالتزام بالإجراءات سيتم غلق المسجد فورًا.