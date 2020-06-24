تعافي 128 مصابا بكورونا في جنوب سيناء

تفقد الدكتور هيثم الشنهاب، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم، أقسام العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد، بدار العالمين، والمدرسة الفندقية، ومستشفى طور سيناء العام بمدينة الطور.

ووجه مدير الطب العلاجي بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى داخل الأقسام.

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة، إن أقسام العزل بمستشفى طور سيناء العام، ودار العاملين، والمدرسة الفندقية، استقبلت 209 مصابين بفيروس كورونا المستجد، تعافى منهم 128 حالة بعد تلقيهم للرعاية الطبية اللازمة.