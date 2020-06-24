"أطباء المنوفية" تقاضي الصيدلي مخترع علاج كورونا "الوهمي"

أعلنت نقابة الأطباء بمحافظة المنوفية، إقامة دعوى قضائية ضد الصيدلي حاتم جمعة، الذي ادعى اختراع علاج لفيروس كورونا المستجد، دون ترخيص.

وأضافت النقابة، في بيان صادر عنها، أنها اتخذت تلك الإجراء بعد التواصل مع العديد من الجهات لوقف هذا النشاط والترويج له.

كان محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، قرر غلق صيدلية حاتم جمعة بعد لوجود مخالفات بصيدلية الأخير تتضمن بيع "خلطة عشبية" على كونها علاجا لفيروس كورونا المستجد.

وكان الصيدلي حاتم جمعة ادعى شفاء 150 مصابا بفيروس كورونا بعد تناولهم العقار الخاص به.