إحالة 5218 مخالفة بناء للنيابة العسكرية.. ومدبولي يوجه بالتصدي بكل حزم

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، جهود المحافظات في إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، سواء على أملاك الدولة، أو الأملاك الخاصة، وذلك حتى 23 يونيو 2020.

إزالة 7088 مخالفة بناء من الأملاك التابعة للدولة بمساحة 5 ملايين و458 ألفًا و719 م2

وأشار وزير التنمية المحلية، في تقريره، إلى إزالة الجهات المختصة 7088 مخالفة بناء من الأملاك التابعة للدولة بمساحة 5 ملايين و458 ألفًا و719 م2، كما نجحت في إزالة 7 آلاف و406 مخالفات بناء من الأملاك الخاصة بمساحة مليون و342 ألفًا و879 م2، وذلك حتى 23 يونيو 2020.

إزالة 1993 مخالفة على أراض من أملاك الدولة بمساحة 16 الفًا و790 فداناً

كما نوّه شعراوي إلى استمرار هذه الجهات في التصدي كذلك للمخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية، حيث نجحت الجهات المختصة في إزالة 1993 مخالفة على أراض من أملاك الدولة ومساحتها تقدر بنحو 16 الفًا و790 فداناً، كما أزالت 818 ألفًا و116 مخالفة على أراض من الأملاك الخاصة بمساحة تزيد على 4 آلاف و327 فداناً.

رفع 5.77 مليون طن مخلفات صلبة بمتوسط 60 ألف طن يوميا

وفي تقريره، أوضح وزير التنمية المحلية أنَّ عدد الحالات التي تمّ إحالتها للنيابة العسكرية وصل إلى 5 آلاف و218 حالة، مشيرًا إلى أنَّ إجمالي ما تم رفعه من مخلفات صلبة والتخلص الآمن منها خلال الفترة من 18 مارس وحتى 22 يونيو 2020 بلغ نحو 5.77 مليون طن، بمتوسط 60 ألف طن يومياً.

وأشار إلى أنَّ إقليم القاهرة الكبرى استحوذ على نسبة 48% مما تمّ رفعه من مخلفات، بينما بلغت نسبة إزالة المخلفات في أقاليم الدلتا 26%، وتلتها محافظات الصعيد بنسبة 13.6% من هذه الإزالات، و8.8% في الإقليم الساحلي، و3.3% في مدن القناة.

وأكّد رئيس الوزراء أنَّه يتابع كل الجهود التي تبذل لإزالة التعديات الخاصة بمخالفات البناء والزراعة، مشدداً على ضرورة استمرار المسؤولين بجميع المحافظات في التصدي لهذه المخالفات، بكل قوة وحزم، مع سرعة الإزالة الفورية لأي مخالفة سواء كانت على أملاك تابعة للدولة أو أملاك خاصة.