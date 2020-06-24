موسى مصطفى: توافقنا على تشكيل قوائم وطنية وخوض الانتخابات في تحالف

وقال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إنه أحزاب مستقبل وطن، والوفد، والحركة الوطنية المصرية، اتفقت خلال اجتماعها، أمس الأول، بمقر حزب مستقبل وطن، على خوض الانتخابات في قوائم وطنية موحدة، على أن يندمج معهم الأحزاب التي تتفق مع الأفكار والأهداف، مشيرا إلى أنهم اتفقوا على عقد عدد من الجلسات لمناقشة آليات تنسيق القوائم، واختيار المرشحين من كل الأحزاب المشاركة في القوائم.

وأضاف موسى لـ"الوطن"، أن الأحزاب لم تتفق على نسب معينة لكل منها في القوائم، حيث سيتم التوافق حول النسب بعد الاستقرار على المرشحين، وعدد الأحزاب المشاركة، موضحا أن الهدف الأكبر الذي يجمعهم هو رغبتهم في وجود برلمان يتمتع بمناخ ديمقراطي، تمثل فيه جميع القوى السياسية والحزبية، الأغلبية والمعارضة.

وتابع موسى، أن حزب الغد بدأ تلقي طلبات الترشيح لمجلسي النواب والشيوخ، ولديه شخصيات قيادية ومؤثرة في عدد من المجالات انضمت للحزب مؤخرا، تقدمت بطلبات للترشيح سيتم الاختيار من بينها، مشيرا إلى أن عدد الطلبات التي تلقاها الحوب حتى الآن بلغ نحو 220 طلب ترشيح.