بعد غد.. قطع المياه 7 ساعات عن مدينة بني سويف الجديدة لأعمال الصيانة

صرح المهندس أشرف عبدالرحمن رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بأنَّه سيتمّ قطع المياه لمدة 7 ساعات عن المدينة يوم الجمعة الموافق 26 يونيو من الساعة الثالثة صباحًا وحتى الساعة العاشرة صباحا وذلك لعمل الصيانة اللازمة بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية.

وأوضح أنَّ جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى توفير جهاز المدينة عربات لمياه الشرب للاحتياجات الضرورية.

ولفت إلى أنَّه يتمّ تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن 15100، الخاص بالمدن الجديدة.