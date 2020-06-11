قطع المياه عن 7 مناطق بدمياط السبت لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عن قطع المياه يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٦/13 من الساعة ٩ صباحا وحتي الساعة 3 عصراً ، عن (قرى البستان والعدلية وعزب النهضة والبصارطة وأولاد حمام والخلافية ومركز ومدينة فارسكور وجنوب وغرب بورسعيد) وذلك لإجراء أعمال الصيانة السنوية لمحطتي ( السوالم - كفر البطيخ 1 )

وتهيب الشركة السادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

كما تقوم بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى يمكن الإتصال بالخط الساخن 125.