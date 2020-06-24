تدريب رؤساء مدن المنيا على تفعيل بوابة خدمات المحليات إلكترونيا

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على تفعيل دور المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز المحافظة التسع، وعودة كافة الموظفين والعاملين بالمراكز للعمل بدءًا من الأسبوع المقبل، وذلك لسرعة إنهاء الطلبات والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ ضرورة تحقيق معايير الجودة والشفافية من خلال الميكنة ومنظومة الشباك الواحد، ما يسهم في الحد والقضاء على الفساد والقصور الإداري، والبيروقراطية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ برؤساء الوحدات المحلية، ومديري المراكز التكنولوجية، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس أحمد كمال، مسؤول التدريب بوزارة التخطيط، وذلك في إطار تطوير أداء تقديم خدمات حكومية متميزة لتحقيق رضا المواطنين بصورة متميزة وعاجلة.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع، الخدمات المقدمة عن طريق بوابة خدمات المحليات الإلكترونية، والتي يتم ربطها بالمراكز التكنولوجية التسع بالمحافظة، حيث تعد المنيا من أولى المحافظات على مستوى محافظات الجمهورية في تفعيل بوابة خدمات المحليات إلكترونيًا، وضمن خطة متكاملة لتطوير الإدارة المحلية لتحقيق الشفافية والنزاهة، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لأهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع آليات وتفعيل منظومة المراكز التكنولوجية، لدعم العمل بالمنظومة الإلكترونية لتقديم الخدمات بشكل آمن للمواطنين، وإضافة مميزات جديدة على أداء الخدمة، من خلال استعلام المواطن عن موقف أداء الخدمة الخاصة به والإجراءات التي تم اتخاذها خاصة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد "القاضي"، أهمية التحول الرقمي، وتفعيل دور المراكز التكنولوجية في تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات بسرعة وكفاءة ودقة عالية.

وأشار إلى أن بوابة خدمات المحليات تستقبل جميع الطلبات من المواطنين عبر الرابط التالي:

https://lgs.gov.eg/#/home