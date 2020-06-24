حملات التموين: تحرير 85 مخالفة في مراكز المنيا منها 84 مخالفة للمخابز

واصلت الأجهزة التنفيذية حملاتها، أمس، لضبط الأسواق، وقال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن المحافظة كثّفت الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ أن تلك الإجراءات تأتى بهدف إحكام الرقابة على جميع السلع التموينية، فى ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتّخذة من قِبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 85 مخالفة تموينية، منها 84 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت بين نقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم وجود سجلات.

"المحافظ": 552 محضراً حصيلة المخالفات فى مخابز وأسواق الأقصر منذ بداية يونيو

وأعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، تدشين حملات مكثفة لضبط المخالفات التموينية، أسفرت عن تحرير 552 محضراً ومخالفة تموينية متنوعة، منذ بداية الشهر الحالى، لافتاً إلى تحرير 552 محضراً للمخابز، بينها 20 محضراً لعدم إعلان الأسعار، ومحضر توقف مخبز، و10 مخالفات عدم وجود شهادة صحية، و8 محاضر نقص وزن، و7 محاضر عدم نظافة مخبز بلدى، و13 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات، و8 محاضر عدم وجود سجلات.

وأضاف أنه تم تحرير محاضر توقف مخابز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و6 محاضر عدم وجود قائمة بمخبز بلدى، و4 محاضر عدم وجود ميزان بمخبز بلدى، و4 محاضر عدم مطابقة الاشتراطات الصحية لمخبز بلدى، و6 محاضر عدم وجود فواتير، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.