مدير "فارما": "ريمديسيفر" سيعالج الحالات الحرجة لمرضى كورونا فقط

أعرب المدير العام لشركة "إيفا فارما" للصناعات الدوائية، الدكتور أمجد طلعت، عن سعادته بعملية إنتاج عقار "ريمديسيفر"، واصفا اليوم بـ"التاريخي"، لمصر ولصناعة الدواء المصرية.

وقال لـ"سكاي نيوز عربية": "منذ دقائق حصلنا على إخطار التسجيل لعقار ريمديسيفير لأول مرة في مصر، كأول شركة تنتج العقار بتصاريح من شركة غيلياد ساينسز العالمية. وبموجب هذا التصريح، يصبح من حقنا أن نصدر العقار إلى 127 دولة".

وتابع: "العقار حاصل على تصريح الاختبار الاضطراري من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، ومن الهيئة العليا للدواء المصرية".

وفيما يتعلق باستخدام العقار في علاج مصابي كورونا، أوضح طلعت أنه سيتم استخدامه في علاج الحالات الحرجة فقط.

وأضاف: "سيستخدم العقار في المستشفيات فقط لعلاج الحالات الحرجة في غرف العناية المركزة، التي لا يوجد أمل في علاجها بأي طرق أخرى، مما يشكل أملا جديدة في تقليل أعداد الوفيات بالوباء".

وكانت "إيفا فارما" قد أعلنت في وقت سابق، توصلها إلى اتفاق مع شركة "غيلياد ساينسز" الأميركية، يتم بموجبه تصنيع عقار "ريمديسيفير" في مصر، وتوزيعه في 127 دولة.