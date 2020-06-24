أول متعاف من كورونا يتبرع بالبلازما بالشرقية

شكر الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أحمد الشناوي والذي يعد أول متبرع بالبلازما من متعافي فيروس كورونا المستجد بمحافظة الشرقية.

يأتي هذا التبرع بعد اعتماد الشرقية ضمن عدد من محافظات الجمهورية كمركز إقليمي لسحب بلازما الدم من المتعافين من فيروس كورونا.

جاء ذلك أثناء زيارة وكيل الوزارة للمركز الإقليمي لبنك الدم بالزقازيق، في حضور الدكتورة نانسي عبدالحي مديرة المركز، حيث قام بمتابعة تركيب وتشغيل الجهاز من خلال الشركة الموردة، وتدريب الفريق الطبي علي التشغيل، ودخول أول حالة تبرع.

وأوضح "مسعود" أن صحة الشرقية قامت بخطوة استباقية وتنفيذ حملة لدعوة المتعافين من فيروس كورونا بالتبرع بالبلازما، حيث تم التواصل مع عدد كبير منهم، والذين أبدوا استعدادهم للتبرع لإنقاذ حياة المصابين بالفيروس.