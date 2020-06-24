إيفا فارما: "ريمديسيفير" يقلل عدد الأيام في غرف العناية للثلث

قال الدكتور أمجد طلعت، المدير العام لـ"إيفا فارما" المتخصصة في صناعة الدواء، إن نتائج الدراسات التي أجريت في أميركا، إلى جانب دراسات سريرية أخرى أجريت في كل من الصين وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة، كشفت أن الفائدة من عقار "ريمديسيفير" تكمن في تقليل عدد الأيام التي يمضيها مريض كورونا في غرفة العناية المركزة".

وأضاف "طلعت" خلال لقاء على شاشة قناة "سكاي نيوز عربية"، أن هذا يعني أنه يمكن تحقيق تراجعا في أعداد الحالات الشديدة، والعودة خطوة إلى الحالات المتوسطة.

واستطرد موضحا: "يقلل العقار عدد الأيام في غرف العناية المركزة إلى الثلث، (3 بالمائة)، وبالتالي يسرع خروج المريض ليتسنى لغيره العثور على سرير في غرفة العناية المركزة، وجهاز تنفس اصطناعي، وهكذا يمكننا أن ننقذ عددا أكبر من الأشخاص".