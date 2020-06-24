محلية النواب ترحب بالإغلاق المبكر للمحال.. وتطالب باستثناءات جغرافية

رحب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برؤية حكومة المهندس مصطفي مدبولي، بشأن الإغلاق المبكر الدائم للمحال العامة، فى إطار التعايش مع فيروس كورونا، والتى تم الإعلان عنها من منطلق الانفتاح التدريجي بعد الإغلاق الجزئي فى مصر خلال الأشهر الماضية.

وأكد السجيني، خلال تصريحات للمحررين البرلمانين، على أن هذه الرؤية سبق وأن تحدثت بشأنها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كما أنها أوصت بها في تقريرها الخاص بتوصيات تعاطي إدارت الحكم المحلي مع أزمة كورونا منذ مارس الماضي، وضرورة الاستفادة منها فى الإغلاق المبكر والدائم للمحال العامة، لما لها من العديد من المميزات بمستويات مختلفة.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذا التوجه محمود، والحكومة مشكورة عليه، حيث الاستهداف الحقيقي نحو بداية عودة الانضباط إلى الشارع، والعبرة ستكون بالتطبيق والالتزام به، دعايا جموع المواطنين والأطراف المعنية بالاستجابة له، وبمعاونة الحكومة على تطبيقه، قائلا: "الغلق المبكر له مزايا كبيرة جدا بمستويات اقتصادية وصحية".

ولفت إلى أنه من الصعب أن يتم تطبيق هذه الرؤية على كافة ربوع وأنحاء الجمهورية، ومن ثم توجد بعض المناطق التى تكون فى حاجة أن تستمر المحال العامة لمنتصف الليل مثلا أو بعد ذلك، وبالتالي ستتاح الفرصة للوحدات المحلية فى أن تستثني بعض المناطق الجغرافية وفق ضوابط العمل بها، على أن يكون هذا الاستثناء بمقابل من شأنه أن يحقق موارد للوحدات المحلية لدعم مهامها وأنشطتها سواء بملف النظافة أو النسق الحضاري أو غيره، مع أن يتم دراسة الأمر بشكل دقيق.

وتطرق بحديثه بالتأكيد على أن جهود الانفتاح التدريجي التى تمت من الحكومة مؤخرا تتماشى مع توجها التعايش، بخاصة فى ظل الأضرار الكبيرة التى لحقت بالعديد من القطاعات، موضحا أن تدابير المواجهة ضرورة مهمة بالتوازي مع هذه التحركات، مشيرا إلى أن القطاعات التى تأثرت تؤكد ضرورة النظر لأوضاع العاملين بها والعمل على توفير البيئة الاجتماعية المناسبة من تأمينات ومعاشات تساعدهم فى ظل مثل هذه الظروف التى قد تحدث فى أى وقت.